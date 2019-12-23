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جريمة بشعة تهز مصر.. أب يقتل ابنته بسبب 200 جنيه

23
DECEMBER
2019
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أقدم عامل في مدينة الجيزة المصرية على قتل ابنته ضربا، بسبب إثارتها المشاكل مع عمتها، وذلك كون الأخيرة اقترضت من المجني عليها 200 جنيه (12 دولارا).
 
وأشارت الأجهزة الأمنية، إلى أنها "تلقت بلاغا يفيد بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها، تبين أن والدها اعتدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعى ولفظت أنفاسها الأخيرة".
 
وورد في محضر الشرطة، أن "خلافات نشبت بين المجنى عليها وعمتها، بسبب اقتراض الأخيرة مبلغ 200 جنيه من الأولى، دون أن تردها إليها، مما خلق خلافا بينهما تطور إلى مشاجرة".
 
وأشير في التحقيق إلى أن الأب تدخل للفض بين الطرفين واعتدى بالضرب على ابنته لتأديبها، حتى فقدت وعيها، فنقلها إلى المستشفى، وهناك تبين أنها قد فارقت الحياة.
روسيا اليوم
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