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لليلة الثانية على التوالي، قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر محلية، أن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت بصاروخين على الأقل موقع "عسقلان" قرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما قصفت طائرات استطلاع بأربعة صواريخ موقع "عين جالوت" التابع لـ"كتائب القسام" جنوب غرب خانيونس، إضافة إلى استهدافها أرضا خالية قرب رفح جنوب القطاع.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وحسب مصادر محلية أيضا، فإن "المقاومة أطلقت النار باتجاه طائرات استطلاع حلقت فوق ميناء غزة".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته أغارت على "بنية تحتية تحت أرضية وهدف بحري تابعين لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، بالإضافة الى مجمع عسكري تابع لحماس في شمال القطاع".

وحسب الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، فإن "القصف جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل" في وقت سابق ليلة الجمعة.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن صاروخا أطلق من غزة، سقط في "منطقة مفتوحة"، غير مأهولة، بعد دقائق على انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "كفار عازا" شمال شرق القطاع.

وكانت غزة قد تعرضت لغارة إسرائيلية فجر الخميس، استهدفت مواقع تابعة لـ"حماس" شمالي القطاع.