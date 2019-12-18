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القضاء المصري يجدد حبس ابنة خيرت الشاطر وزوجها

18
DECEMBER
2019
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جدد القضاء المصري، الثلاثاء، حبس عائشة الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، خيرت الشاطر، وزوجها، محمد أبو هريرة.
 
وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عائشة الشاطر وزوجها وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، المحامية، هدى عبد المنعم، مدة 45 يوما احتياطيا على ذمة تحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى "جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة"، في إشارة إلى "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر.
 
ونسبت النيابة العامة للمتهمين على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 تهما بـ "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والسعي نحو هدم مؤسسات الدولة وإثارة الفوضى".
 
ويعد الشاطر أحد أبرز قيادات "الإخوان المسلمين"، وتم القبض عليه بعد أحداث 30 يونيو 2013 في مصر والتي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس الراحل المنتمي للجماعة، محمد مرسي.
 
ووجهت السلطات المصرية إلى الشاطر تهمة التحريض على القتل، ويقضي عقوبته الآن بالسجون المصرية.
روسيا اليوم
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