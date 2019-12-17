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تعيين حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

17
DECEMBER
2019
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الثلاثاء، بصدور مرسوم تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
 
بدورها، ذكرت صحيفة الراي الكويتية أن الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد أدت اليمين الدستورية اليوم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
 
وتضم الحكومة الجديدة  ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات رنا الفارس، وغدير أسيري، ومريم العقيل.
 
ويأتي تعيين الحكومة الكويتية الجديدة، بعد شهر من استقالة حكومة جابر المبارك في 14 نوفمبر الجاري عقب طلبي استجواب نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ووزير المالية، نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.
 
وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الماضي، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسة الحكومية.
 
وتعتبر الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر المبارك، وتشكلت في ديسمبر 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011.
 
من الجدير ذكره، أن رئيس الوزراء الجديد، شغل في الحكومة المستقيلة منصب وزير الخارجية.
وكالة الأنباء الكويتية - كونا,الراي الكويتية
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