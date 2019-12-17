السعودية تسحب جنسيتها من أحد مؤيدي التطبيع والتعاون مع إسرائيل

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أكد الإعلامي السعودي، عبد الحميد الغبين، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين، سحب السلطات السعودية جنسيته دون معرفته للأسباب التي دعت إلى ذلك.

وجاء في تغريدة الغبين: "ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب، وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة".

وكتب الصحفي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة قال فيها إن الغبين من دعاة السلام بين السعودية وإسرائيل وهو من مؤيدي ولي العهد محمد بن سلمان.

ويعد الإعلامي السعودي من أبرز من يدعو لتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وكان قد رحب في أحد مقاطع الفيديو باجتياح إسرائيل لجنوب لبنان، من أجل القضاء على "حزب الله".

كما أثار ضجة في عدة مقاطع فيديو كالتي قال فيها إن "إسرائيل لم تقصف أي مدينة عربية بعكس صدام حسين الذي قصف الرياض وقتل مدنيين"، كما كانت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية قد نشرت مقطع فيديو للغبين يتحدث فيه عن الفوائد التي ستحققها المملكة من التعاون مع إسرائيل.