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السيسي يطالب الإعلام بـ "القتال" من أجل مصر

17
DECEMBER
2019
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن "مصر تحدثت مع أشقائها في الإمارات والسعودية والبحرين حول 13 مطلبا من أجل تحقيق المصالحة مع قطر، ولكنها لم تتحقق".
 
وصرح السيسي بأنه يتمنى نجاح أي جهود صادقة للوصول إلى التزامات دائمة.
 
وأضاف: "عندما ننظر إلى وسائل إعلام معينة، نجد تناولا غير موضوعي بغرض الإضرار بمصر، ويجب على إعلامنا أن ينتبه لذلك، ومصر إذا كان دخلها مثل الدول التي تهاجمنا فذلك يعني 20 تريليونا في العام، وهو مبلغ ضخم، وخسارة على الدول التي تعمل على تخريب منطقتها".
 
وتابع قائلا: "وهذا ليس إعلاما أو مهنية، هذا تآمر".
 
وأكد الرئيس المصري في كلمته: "أنا مطمئن على مصر ومستقبلها ليس لوجودي في المنصب، ولكن بسبب شعبها الذي تزداد معدلات الوعي لديه بشكل مطرد".
 
وشدد على أن مصر "تحتاج إلى إخلاص كل أهلها بما فيه الإعلام"، حيث قال: "أنتم مقاتلون مع مصر من أجل أن تبقى مصر مستقرة وتتطور، ونحن نعمل بشكل جيد في ظل قدراتنا والنتائج أفضل مما سبق".
 
جدير بالذكر أن تصريحات السيسي جاءت خلال منتدى شباب العالم، وهو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، وانطلقت نسخته الأولى في عام 2017.
روسيا اليوم
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