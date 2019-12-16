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قطر: فتحنا قنوات مع السعودية.. ولم نتصالح مع الإمارات!

16
DECEMBER
2019
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قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه من المبكر الحديث عن تقدم في الحوار مع السعودية وحل الأزمة الخليجية.
 
وأضاف الوزير القطري، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أمس الأحد، إنه "من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي بالحوار مع السعودية"، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية "هو فتح قنوات بيننا".
 
وأكد أن عمل مجلس التعاون "تأثر بسبب الأزمة" المستمرة منذ يونيو 2017، معبرا عن أمله في "تجاوز كثير من التحديات العام القادم".
 
وشدد على أنه: "يجب أن يعود مجلس التعاون متماسكا ليمثل اللبنة لأي حوار مثمر بين دول الخليج وإيران".
 
ونفى آل ثاني "وجود أي محادثات مع الإمارات بشأن إصلاح العلاقات معها".
 
وأشار إلى أنه: "لا يرى في الوقت الحالي إمكانية وضع موعد محدد للتوصل إلى اتفاق مع السعودية"، وقال: "نحن الآن نتحاور مع السعودية، ونعتقد أننا سننظر في بقية القضايا بمرحلة لاحقة".
 
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع دولة قطر وفرضت حصارا عليها في يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وتنفي الدوحة هذا الاتهام.
روسيا اليوم
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