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تعذيب طفل على يد والدته يشعل غضبا كبيرا في مصر.. والنيابة تتحرك

14
DECEMBER
2019
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لامرأة تجردت من مشاعرالأمومة وتعدت بالضرب المبرح على صغيرها دون رحمة.
 
وظهرت الأم في الفيديو وهي تضرب طفلها بعدة صفعات على وجهه، ثم ركلته بقدمها ليسقط على الأرض، وذلك بسبب زواج والده من امرأة أخرى.
 
وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التوصل إلى هوية المرأة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه تحت وطأة قسوتها.
 
ونشرت صفحة "أطفال مفقودة" اسم الأم، مؤكدة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية.
 
وأوضحت الصفحة أن الأم بررت ضرب نجلها وتعذيبه قائلة: "هو أنا حرقته بمية نار يعني"؟!، مؤكدة أنها: "تفش غلها بالطفل".
 
وقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة، شكل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة تعدي الأم على ابنها بالضرب المبرح، وتم تقديم بلاغ للنيابة، موضحا أن والد الطفل في طريقه إلى النيابة للتحقيق في الواقعة.
 
وتعتذر RT عن نشر الفيديو لما فيه من مشاهد قاسية.
روسيا اليوم
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