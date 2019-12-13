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من هو الرئيس الجزائري الجديد؟

13
DECEMBER
2019
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أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية، اليوم الجمعة، فوز المترشح عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر، حسب النتائج الرسمية الأولية، ليكون بذلك ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية.

 

وعبد المجيد تبون (74 سنة) من مواليد مدينة النعامة غربي الجزائر، وهو وزير ورئيس حكومة أسبق.

 

تخرج تبون في المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية سنة 1965، وشغل عدة وظائف منها أمين عام كل من محافظات أدرار وباتنة والمسيلة، ومحافظا لكل من مدن الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو.

 

ثم عُين تبون وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية بين عامي 1991 و1992.

 

وفي سنة 1999 تقلد منصب وزير السكن والعمران، ثم منصب وزير الاتصال في 2000 في حكومة أحمد بن بيتور، فوزيرا للسكن والعمران مرة أخرى بين سنتي 2001 و2002 في حكومة علي بن فليس.

 

وابتعد بعدها تبون عن الساحة السياسية لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يعيده الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة في حكومة عبد المالك سلال، حيث عين وزيرا للسكن والمدينة سنتي 2013 و2014.

 

وتسلم تبون منصب رئيس الحكومة رسميا، في 25 مايو 2017، وأقيل يوم 15 أغسطس 2017، ليخلفه أحمد أويحيى.

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