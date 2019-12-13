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السيستاني يدعو القوات المسلحة إلى أن تظل محترفة وموالية للدولة وخالية من النفوذ الأجنبي

13
DECEMBER
2019
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دان المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني، الجمعة، أعمال قتل وخطف المحتجين في العراق، وحث الدولة على فرض سيطرتها على استخدام الأسلحة.
 
وقال ممثل السيستاني خلال خطبة ألقاها يوم الجمعة في مدينة كربلاء المقدسة، إنه يدعو القوات المسلحة إلى "أن تظل محترفة وموالية للدولة وخالية من النفوذ الأجنبي"، مشددا على ضرورة "عدم السماح بوجود عناصر مسلحة خارج إطار الشرعية بالبلاد"، كما دان الحادث الأخير في ساحة الوثبة.
 
وكانت مجموعة من المتظاهرين أمس الخميس، قامت بتعليق شخص، بعد قتله، قيل إنه "مندس"، على عمود كهرباء في ساحة الوثبة وسط بغداد.
 
وقالت وسائل إعلام عراقية إن "الشخص الذي تم تعليقه قام بمهاجمة المتظاهرين وأطلق النار عليهم"، مبينة أن "المتظاهرين وجدوا داخل منزله القريب من ساحة الوثبة أسلحة نارية ورمانات يدوية وكاتما للصوت".
 
يذكر أن عمليات اغتيال مستمرة تطال نشطاء في الاحتجاجات العراقية، بالإضافة إلى عمليات خطف مستمرة، بدأت جميعها منذ الأول من أكتوبر الماضي.
 
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت أكثر من 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان في العراق.
روسيا اليوم
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