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السعوديون يحتفون بولي العهد محمد بن سلمان

13
DECEMBER
2019
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلا كبيرا مع مقطع فيديو لتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017، والتي تحدث فيها عن الاكتتاب العام لأسهم شركة "أرامكو".
 
ويقول بن سلمان في مقطع الفيديو المتداول: "اليوم لديك شركة لديها قيمة ضخمة جدا تستطيع أن تبقي هذه الشركة في السعودية وتبقي أثرها الاقتصادي في السعودية وتجعلها تنمو في السعودية، بينما تستفيد من قيمتها بتحفيز قطاعات أخرى ليست موجودة في السعودية، فهذا الكاش اللي بيجي من أرامكو بيساعدنا لاقتناص فرص كثيرة مثلما تكلمنا في بداية اللقاء".
 
وأضاف ابن سلمان في المقابلة التي كان قد أجراها على قناة MBC السعودية سابقا: "لو أرامكو لم تطرح، هذا يعني أننا سوف نستغرق 50 سنة أو 40 سنة حتى ننمي قطاع التعدين وسوف نستغرق 40 سنة حتى ننمي المحتوى المحلي، سوف نستغرق سنوات طويلة لتنمية الخدمات اللوجستية مثل ما أضعنا 40 سنة في السابق ونحن نحاول ننمي هذه القطاعات".
 
وأعاد الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود نشر الفيديو على حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق عليه بقوله: "أقوالنا أفعال.. قيمة أرامكو السوقية تتخطى الشركات العالمية الكبيرة وبذلك تتربع على العرش وتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة 1.88 تريليون دولار".
 
جدير بالذكر أن سعر سهم أرامكو سجل ارتفاعا بـ 10% يوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، في أوامر ما قبل الافتتاح، ما يجعل يرفع قيمة الشركة السعودية المملوكة للحكومة لأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي.
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