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العراق: متظاهرون قتلوا شاباً وعلّقوه على عمود في وسط بغداد!

12
DECEMBER
2019
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أفادت الشرطة العراقية وشهود عيان ان "متظاهرين غاضبين هاجموا شابا وقتلوه ثم مثلوا بجثته وعلقوه على عمود إشارة مرورية وسط بغداد"، في تصرف قد يسيء إلى الحركة الاحتجاجية التي تقدم نفسها على أنها "سلمية".

وبحسب تقارير الشرطة فإن شجارا اندلع بين شاب يبلغ من العمر 17 عاما وعدد من المتظاهرين قرب ساحة الوثبة القريبة من ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأضرم متظاهرون، يتهم بعضهم الشرطة بعدم حمايتهم من "المندسين"، النار في منزل الشاب المجاور للمكان، بحسب الشرطة التي بدت عاجزة عن التدخل.

ونشرت لقطات بثت مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يظهر افراد قوات الامن بالقرب من المكان، الذي يبدو منزل الشاب، لكنهم غادروا بعدما اقتحمت مجموعات كبيرة المنزل وسحلت الشاب على الارض لعشرات الامتار.

واظهرت لقطات الفيديو عددا كبيرا من المحتجين وهم يركلونه ويطعنونه. وبعد ذلك، رفع الشاب الذي كان يرتدي سروالا قصيرا، بعد ربطه من قدميه وتعليقه مقلوبا على الإشارة المرورية في وسط ساحة الوثبة، وهو جثة.

ونقلت جثته بعد ذلك الى الطب العدلي، بحسب ما أفاد شهود لوكالة الصحافة الفرنسية.


وندد بيان صدر عن المعتصمين في ساحة التحرير بالحادثة، وقالوا: "نعلن براءتنا نحن المتظاهرين السلميين مما حدث صباح اليوم في ساحة الوثبة". واعتبروا أن ما جرى "مخطط خبيث لتشويه صورة المتظاهرين السلميين".


وأثارت الصور جدلا في العراق بحيث هدد أحد المقربين من الزعيم مقتدى الصدر بسحب أصحاب القبعات الزرقاء الذين يحمون المتظاهرين في ساحة التحرير "إذا لم يتم تقديم الفاعلين الارهابيين خلال 48 ساعة".

Al-Jadeed
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