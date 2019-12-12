السعودية.. إحباط تهريب 10 ملايين حبة كبتاغون مخدرة

A + A -

تمكنت مديرية الجمارك السعودية بمنفذ البطحاء من إحباط عملية تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاغون مخدرة، مخبأة في إرساليتي خضار واردتين إلى السعودية.

وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم: "وردت لجمرك البطحاء إرسالية عبارة عن خضار من البطاطس محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند إجراءات التفتيش بالوسائل الآلية والحية عثر على جزء من تلك الكمية مخبأة داخل الإرسالية بطريقة حرفية".

وأضاف: "بعد إجراء التحقيقات مع المهرب، وتكثيف التحريات، تبين أن هناك محاولة أخرى، سيقوم بها صديق له لتهريب المتبقي من الكمية، وبالفعل ترقبنا قدوم الشاحنة الأخرى، وعند وصولها للمنفذ ضبط بداخلها على النصف الآخر من الكمية مخبأة بالطريقة ذاتها".

وأوضح النعيم، أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وضبطهم داخل أراضي المملكة.

وأشار المسؤول السعودي، إلى أنه على الرغم من دقة طريقة التهريب، إلا أنها كشفت وجرى إحباطها.