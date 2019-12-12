السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر

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ألزمت هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة في السعودية شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر.

كما ألزمت الهيئة والوزارة الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين، محددتين منتصف الأسبوع القادم موعدا أقصى للإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة على استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد ما تم تداوله مؤخرا بشأن منتجات التبغ واختلاف مكوناتها بعد تطبيق الغلاف الجديد، وتغير النكهة الذي لاحظه المستهلكون.

وأرسلت هيئة الغذاء والدواء عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلية إلى مختبر دولي لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير بأي نوع كان في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين، وسيتم الإعلان عن النتائج فور وصولها.