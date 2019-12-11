مصر.. البرلمان يعلق على ملابس الفنانات المعريّة في المهرجانات

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قال رئيس مجلس النواب في مصر علي عبد العال، إن مسألة الزي الخاص بالفنانات والفنانين لا يخضع لسلطة وزارة الثقافة، ويندرج تحت "الحرية الشخصية".

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الحالة الوحيدة التي يتعامل فيها القانون، هي معاقبة أي تصرف يخدش الحياء يتم ارتكابه في الشارع، وقال: "يجب أن نفصل بين الأمور بعضها البعض".

وكان النائب مرتضي منصور، قد تحدث خلال الجلسة العامة عن بعض المهرجانات وما يثار فيها عن وجود ملابس شبه عارية للبعض، قائلا: "مهرجان زي مهرجان الجونة مثلا كله بيتسابق أكتر قطعة من الملابس تتقلع إيه، دا مش معناه إن الفنانات المحترمات كل واحدة رايحة من غير لبس".