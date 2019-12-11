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الولايات المتحدة توقف تدريب طلاب الطيران السعوديين "توخيا للسلامة"

11
DECEMBER
2019
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قررت السلطات الأمريكية تعليق تدريب نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري في الولايات المتحدة، بعد حادث إطلاق النار في قاعدة فلوريدا الجوية.
 
وأبلغ مسؤولون أمريكيون وكالة "رويترز"، بأن نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري أوقفوا عن التدريب في إطار "مؤقت عن العمليات توخيا للسلامة" بعدما قتل ملازم بسلاح الجو السعودي 3 أشخاص بالرصاص الأسبوع الماضي في قاعدة فلوريدا.
 
وقالت أندريانا جينولدي المتحدثة باسم البحرية الأمريكية: "بدأ يوم الاثنين تعليق تدريب طلاب الطيران السعوديين وإقاؤهم توخيا للسلامة".
 
وأضافت أن التعليق يشمل ثلاث مواقع عسكرية مختلفة، هي قواعد بينساكولا، ووايتينغ فيلد، ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.
 
وأطلق محمد الشمراني البالغ وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي النار الجمعة بواسطة مسدس في إحدى قاعات التدريب في قاعدة بينساكولا، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.
 
جدير بالذكر أن مئات الجنود السعوديين يتلقون كل عام تدريباتهم في صفوف القوات الأمريكية، ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين المتحالفين.
 
من المهم الإشارة إلى أن وزير الدفاع مارك إسبر قال إنه طلب "مراجعة إجراءات المراقبة الخاصة بالرعايا الأجانب القادمين لتلقي التدريب في الولايات المتحدة"، إلا أنه دافع عن جدوى هذا النوع من البرامج.
روسيا اليوم
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