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تغريدات محمد بن راشد الأعلى تفاعلا خلال 2019

11
DECEMBER
2019
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كشف تقرير سنوي لموقع "تويتر"، تصدّر تغريدات نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، قائمة التغريدات الأكثر انتشارا والأعلى تفاعلا في بلاده خلال عام 2019.
 
وكشف التقرير، الذي يستعرض "تويتر" من خلاله أهم الأحداث التي جرت على المنصة خلال العام المنصرم، أن تغريدات آل مكتوم، دفعت الأخبار الحكومية إلى مقدمة التغريدات التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المنصة العالمية الشهيرة في الإمارات.
 
وكشف التقرير، الذي أعده "تويتر" حول أبرز الأحداث المرتبطة بالإمارات لعام 2019 على الموقع، أن التغريدات التي نشرها حاكم دبي تحت وسم #علمتني_الحياة، لمشاركة العالم رؤيته وتجاربه في القيادة والحياة، لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور من حيث الإعجاب وإعادة التغريد.
 
والتغريدة الأبرز لنائب الرئيس الإماراتي، والتي حققت أكثر إعادة للتغريد بين تغريداته في 2019، كانت: "لا توجد أزمة طاقة.. ولا أزمة تعليم.. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة.. نحن أمة تملك موارد عظيمة.. وتضم كفاءات عظيمة.. ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة.. #علمتني_الحياة".
 
وبين التغريدات التي أبرزها التقرير أيضا، وجاءت تحت وسم #علمتني_الحياة، وكان لها النصيب الأكبر من التفاعل والإعجاب وإعادة التغريد على منصة "تويتر" وبين مستخدميها في الدولة، تلك التي قال فيها: "علمتني الحياة أن الوطن ليس الحجارة والإسمنت.. الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي.. هو أخي وأختي وابني وابنتي.. الوطن هم البشر، هم أهلي.. هم شعبي.. من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقول إنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم.. لأنهم هم الوطن وما سواهم مجرد تراب فوقه تراب".
 
 
يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعد ضمن أكثر زعماء العالم متابعة وتأثيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث يقدر عدد متابعي حسابه بـ10 ملايين متابع.
روسيا اليوم
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