شقيق أمير قبيلة عتيبة يناشد الملك سلمان إطلاق سراحه

A + A -

لندن- عربي21 - نشر حساب "معتقلي الرأي" المهتم بالمعتقلين في السجون السعودية، مقطع فيديو لشقيق أمير قبيلة عتيبة المعتقل في السجون السعودية.

وناشد الشيخ عبد الرحمن بن حميد شقيق أمير قبيلة عتيبة فيصل بن سلطان بن حميد، الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إطلاق سراح شقيقه.

وكشف عبد الرحمن عن تجاهل الديوان الملكي عدة خطابات أرسلها بشأن شقيقه، وعن تلقيه تهديدات بالقتل.

وكان حساب "معتقلي الرأي" كشف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن اعتقال السلطات، لشيخ قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان جهجاه بن حميد.

وأشار الحساب في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أن الاعتقال جاء على خلفية تغريدات منتقدة لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، والتي حملت انتقادات لاذعة ووصفت الفعاليات الأخيرة في الرياض بأنها "غير مقبولة"، ويجب أن "لا تمس جوهر الدين".

وكان الشيخ فيصل اعتقل العام الماضي في آب/ أغسطس، بعد انتقاده للظروف المعيشية والفقر، وقد أفرج عنه بعد فترة قصيرة.