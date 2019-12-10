لهذا السبب لم يتم بث مقابلة الأسد مع قناة إيطالية

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لندن- عربي21 -كشف موقع إيطالي الأسباب التي أجلت بث مقابلة رئيس النظام، بشار الأسد، مع قناة "راي 24" الإيطالية بعد تصويرها في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ونشر موقع "أدنيكرسون" بعبارة مقتضبة جاء فيها، "إن المقابلة مع الرئيس السوري بشار الأسد، التي أجرتها شركة (راي كوم) مونيكا ماجيوني، لم تنفّذ بتكليف من الإدارة. لذلك لم يكن بالإمكان الاتفاق على موعد للبث مسبقا".

ونشر الصحفي والكاتب الإيطالي ومدير "أي دي" الإيطالية أنجيلو جيمبالا، تعليقا على صفحته في "تويتر"، أشار فيه إلى هذا السبب أيضا.

وأضاف الصحفي في تغريدة أخرى على تويتر: "ليلة الغد سأكون قادرا على الإفصاح للقراء والمهتمين عن الأجزاء الرئيسية من المقابلة مع بشار الأسد (الرئيس السوري) التي أجرتها مونيكا ماجيوني، ولكن لن تبثها (راي) لأن دمشق ستبثها على التلفزيون السوري، وستوزع النص الكامل على الصحافة".

وأعلنت الرئاسة السورية أن إذاعة حوار للرئيس بشار الأسد مع قناة "راي 24" الإيطالية الرسمية، سيكون في التاسعة من مساء الاثنين، بتوقيت دمشق.