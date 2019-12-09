اغلاق حساب رئاسة الجمهورية السورية بشكل مفاجئ

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أعلنت الرئاسة السورية أن موقع تويتر قام بإغلاق حسابها أثناء بث مقابلة الرئيس بشار الأسد مع محطة راي نيوز التي كانت امتنعت عن بث المقابلة

وأوضحت الرئاسة أن الإغلاق جاء بشكل مفاجئ ودون مبرر يذكر.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت منذ يومين أن محطة RaiNews24 الإيطالية طلبت إجراء حوار مع الرئيس الأسد، وتم إجراؤه يوم 26/11/2019، إلا أن المحطة ماطلت في بث الحوار.

وقال المكتب السياسي والإعلامي في الرئاسة السورية يومها إنه "إن لم يتم بث اللقاء كاملا عبر محطة Rai News 24 الإيطالية خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام الوطني بعد غد الاثنين 09/12/2019 الساعة التاسعة مساء".