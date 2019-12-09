تونس.. مساع لحل الخلاف بين كتلتي النهضة والحزب الدستوري الحر

A + A -

استمرت اليوم الأحد، مساعي نواب البرلمان التونسي لحلحلة الخلاف الحاصل بين كتلتي حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، وفضّ اعتصام نواب الدستوري الحر تحت قبّة البرلمان.

واجتمع النائبان عن حزب قلب تونس سفيان طوبال وحسين جنيّح اليوم في أكثر من مناسبة، بنواب كتلة الدستوري الحر، لمناقشة فحوى بيان سيتمّ إصداره وقد يتضمّن وفق بعض النواب، سحب الكلمات التي صدرت عن ممثلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي، من مداولات مجلس النواب.

وكانت الكتل النيابية، باستثناء كتلة النهضة، قد اجتمعت اليوم الأحد، في محاولة لبذل مزيد من المساعي من أجل التوسط لإيجاد حل يمكّن من إنهاء الخلاف الحاد الذي جدّ بين كتلة النهضة، وكتلة الدستوري الحر التي تطالب باعتذار رسمي من كتلة النهضة على خلفية ما تعتبره "تعرضا للإساءة والتهجم في حقها بعدما اتهمت النائب جميلة الكسيكسي نواب الحزب الدستوري الحر بأنهم خارجون عن القانون".

ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان منذ 3 ديسمبر 2019، بعد أن شهدت جلسة كانت مخصصة للنظر في مشروع القانون التكميلي للميزانية لسنة 2019، مشاحنات بين النائبة عبير موسي، والنائبة جميلة الكسيكسي، طالبت إثرها موسي زميلتها في البرلمان بالاعتذار.