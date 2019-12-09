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رئاسيات الجزائر.. أكبر حزب إسلامي يرفض دعم أي من المرشحين الخمسة

9
DECEMBER
2019
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أعلن حزب "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أنه لن يدعم أي مرشح لانتخابات الرئاسة المقررة الخميس المقبل.
 
وقالت "حركة مجتمع السلم" المحسوبة على "الإخوان المسلمين"، إن القرار اتخذ عقب سلسلة مشاورات بين المكتب التنفيذي والهيئات القيادية للحركة، وأن "المكتب الوطني التنفيذي يؤكد أن الحركة لا تزكي ولا تنتخب أي مرشح من المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية".
 
 
وكان مجلس الشورى وهو أعلى هيئة قيادية في الحركة، قد رفض في سبتمبر الماضي ترشيح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أو أي من قيادات الحركة لانتخابات الرئاسة.
 
وكانت الحركة قد أكدت في بيانات سابقة، أنها تدعم خيار الانتخابات "لكن ليس في الظروف الحالية التي يغيب فيها التوافق".
 
ويتنافس في الانتخابات الجزائرية 5 مرشحين هم رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون المستقل، وعبد العزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة "البناء الوطني"، إضافة إلى عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، خلفا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى القابع في السجن بتهم فساد.
روسيا اليوم
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