أصداء واسعة في مواقع التواصل بشأن فتح باب التجنيس بالسعودية

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حظي القرار الملكي السعودي بفتح التجنيس للعلماء والمبدعين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك أبناء السعوديات باهتمام واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

أصداء واسعة في مواقع التواصل بشأن فتح باب التجنيس بالسعوديةبأمر ملكي.. الجنسية السعودية قريبا في متناول العلماء وكبار المتخصصين!

ورحب عدد من النشطاء بحرارة بالقرار، ورأوا أنه خطة مهمة للغاية تعمل بها دول متقدمة.

بالمقابل، لم يتحمس عدد آخر من النشطاء السعوديين لهذا القرار، وتركزت انتقادات هؤلاء على عدة جوانب أهما:

الخوف على "الهوية السعودية الأصلية".

الخشية من مزاحمة المواطنين الجدد في الوظائف والمهن.

افتراض أن القرار سيزيد "نسبة البطالة إلى أرقام فلكية".