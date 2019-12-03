بالصور: اعتقال نائب البغدادي

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ألقت الشرطة العراقية القبض على نائب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي قُتل مؤخراً، والملقب بـ "أبو خلدون" في كركوك.



وذكرت "خلية الإعلام الأمني العراقية" أن "قوة من شرطة كركوك" ألقت القبض أبو خلدون.



وبحسب معلومات قناتي "العربية" و"الحدث"، تمكنت قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك من القبض على أبو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار.

وكان أبو خلدون يحمل هوية أحوال مزورة باسم "شعلان عبيد"، إلا أن اسمه الحقيقي هو حامد شاكر سبع البدري، وهنو ابن عم البغدادي.



وكان "أبو خلدون" يشغل منصب نائب البغدادي، كما كان سابقاً يشغل منصب ما يسمى "الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين". وهو من أهم القيادات في داعش وتولى ملف الاستخبارات.