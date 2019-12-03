أمير سعودي مخضرم يفصح عن رأيه في محمد بن سلمان

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أعرب الأمير السعودي، خالد الفيصل، عن افتخاره بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وعلى أكثر من مستوى.

وفي حوار تلفزيوني طويل وذي شجون، سأل المحاور الأمير خالد الفيصل: "ماذا يقول في الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الذي غيّر بالنسبة لنا معادلات الزمن، فهو يفعل الكثير في القليل من الوقت؟".

ورد الأمير خالد الفيصل قائلا: "أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحد من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم".

يذكر بالمناسبة أن الأمير خالد الفيصل، هو نجل الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، ويتولى الآن منصب أمير منطقة مكة المكرمة، وهو مستشار للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ويعرف الأمير خالد باهتماماته الثقافية وبكونه شاعرا وأديبا وفنانا، تولى العديد من المناصب، أهمها إمارة منطقة عسير لنحو 37 عاما، وإدارة رعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.