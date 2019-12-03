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تطورات حادث انتحار طالب مصري في برج القاهرة.. وهذا آخر ما قاله!

3
DECEMBER
2019
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استدعت النيابة العامة أسرة الطالب المنتحر، نادر محمد جميل، و5 من حراس الأمن في برج القاهرة للتحقيق معهم وسماع أقوالهم في واقعة الانتحار التي أثارت جدلا وغضبا في مصر.
 
وأصدر النائب العام حمادة الصاوي، أمس الاثنين، بيانا قال فيه إن تحقيقات موسعة تجرى في واقعة تسريب فيديو خاص بتسجيلات كاميرات المراقبة بالبرج خاصة بواقعة انتحار نادر، الطالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان، مساء يوم السبت الماضي، عندما قام برمي نفسه من أعلى البرج.
 
وقالت مصادر أمنية وقضائية إنه سيتم محاسبة مسربي الفيديو "لإضرارهم بالصالح العام وترويج الشائعات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون فهم ووعي، وإلصاق الاتهام جزافا بالمسؤولين، في حين أن واقعة الانتحار ذاتها سببها قصور أسري".
 
وتسلمت النيابة تحريات المباحث في واقعة الانتحار، وأثبتت أن الحادث ليس فيه شبهة جنائية، وأن الطالب أقدم على الانتحار من تلقاء نفسه.
 
وقالت أسرته في محضر الشرطة إنه يعاني من حالة نفسية سيئة منذ قرابة 4 أشهر، وقبل الحادث بساعتين غادر المنزل وأخبرهم أنه ذاهب لمقابلة صديقه في مدينة نصر، حتى عرفوا بخبر انتحاره من الشرطة.
 
ونسب عدد من رواد "فيسبوك" رسائل للشاب المنتحر أرسلها إلى موقع "صراحة" ولم يظهر اسمه وقال فيها: "السلام عليكم دكتور أحمد، أنا طالب في إحدى كليات الهندسة، قررت بعد 5 سنين دراسة بالكلية إني وللأسف أنتحر، الدنيا دى كوميدية أوي، امبارح كنت باتريق على اللي بينتحروا، وعمري ما تخيلت إني في يوم هبقى مكانهم".
روسيا اليوم
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