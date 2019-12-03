الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تصدر تقريرها حول مخاطر الطيران فوق سيناء

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بعد تقييمها لمخاطر الطيران فوق شبه جزيرة سيناء، أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) أن المخاطر لا تزال عالية.

وقالت الوكالة في تصريح: "بسبب الوضع الخطر فإن التهديد أثناء تحليق الطائرات وعبورها فوق شبه جزيرة سيناء على ارتفاع أقل من 25000 قدم ما يعادل 6620 مترا، يعد عاليا".

واعتمد الخبراء في تقريرهم على معلومات من إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، التي أشارت إلى أن الطائرات المدنية التي تحلق فوق سيناء معرضة لخطر الهجمات الإرهابية باستخدام الصواريخ، التي يمكن أن تضرب أهدافا على ارتفاع أكثر من 6 آلاف متر.

وقالت الوكالة الأوروبية إنه بناء على هذه المعلومات لا يُنصح بالتحليق فوق مصر على ارتفاع منخفض، مضيفة أن هذا التحذير يبقى ساريا حتى 30 مارس 2020.

وتعتزم بريطانيا استئناف رحلات الـ"شارتر" السياحية بداية من 19 ديسمبر الجاري لنقل السياح إلى منتجع شرم الشيخ المصري.

كما استأنفت الخطوط الجوية البريطانية في وقت سابق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد توقف لمدة قصيرة "لأسباب أمنية".