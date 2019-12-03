بالفيديو - مفاجأة اماراتية من سوريا: تحية لقيادة الرئيس الاسد!

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احتفلت سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق بعيدها الوطني بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي والدولي في العاصمة السورية، وشخصيات سياسية وإعلامية.. هذا ورأى مراقبون في الحدث تغيراً إيجابياً في إطار العلاقات بين دمشق وأبوظبي لا سيما بعد كلمة القائم بالأعمال الإماراتي عبد الحكيم إبراهيم النعيمي .



كذلك غرّد الصحافي سامي كليب عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

بعد احتفال حاشد بالعيد الوطني الإماراتي في دمشق للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب السورية، فاجأ القائم بالأعمال الإماراتي عبد الحكيم إبراهيم النعيمي الحضور بقوله:"نتمنى ان يسود الأمن والأمان ربوع سوريا تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس بشار الأسد". يبدو اننا أمام نقلة عربية حيال دمشق.