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بعد فيديو الحركات الرياضية.. ناشطة سعودية تعلن تعرضها لـ 10 اعتداءات من سيدة لعدم ارتداء العباءة

2
DECEMBER
2019
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أعلنت الناشطة السعودية، فوز العتيبي، تعرضها لـ 10 اعتداءات من قبل سيدة بسبب عدم ارتدائها عباءة وطرحة.
 
وقالت العتيبي، التي سبق أن أثارت اهتمام الرأي العام السعودي بحوادث عدة، في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، اليوم الأحد: "يمكن هذي عاشره مره تجي وحده تتهجم علي عشان بدون عباية رغم أن المكان اللي أكون فيه مليان أجنبيات بدون عباية وأجسامهم ملفته وأنا نتفه. أمانة ليش حنا نحترم الأجانب ونكره بعض؟!!".
 
وتفاعل المتابعون مع تغريدة العتيبي، واعتبر البعض أن هذه السيدة مخطئة ولا يحق لها الاعتداء عليها لأنها حريتها الشخصية، خاصة أن هذا الموقف يعد وتشددا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للانفتاح على العالم.
 
بينما عارض البعض العتيبي، قائلين إنها دائما لا تحترم عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، وهو ما قد يكون أثار هذه السيدة ضدها.
 
ويأتي ذلك بعد أن نشرت العتيبي مقطع فيديو أثار جدلا واسعا بين السعوديين، يظهرها وهي تمارس بعض التمرينات الرياضية إذ كان يحملها زوجها على قدمه، وافتعلا حركات اعتبرها البعض غير لائقة، إضافة إلى أنهما تبادلا القبلات في مشهد جريء.
 
وعلقت العتيبي على هذا المقطع بالقول: "في صباحك يالرياض أعشق ألوان المدينة وأعشق ألوان الصباح".
 
وسبق أن أجبرت العتيبي، المعروفة بأنها ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، على تغيير مكان إقامتها بأحد منتجعات الرياض، نهاية أكتوبر الماضي، بعدما أجبرت على البقاء في غرفتها بعد منعها من التجول دون ارتداء العباءة.
 
وكتبت العتيبي في حينها في تغريدة: "قبل أسبوعين، جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع درة – الرياض وقفني أحد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسة بالغرفة لحين سجلت خروج مبكر، هل فعلا العباية إجبارية عندكم؟!!".
 
واشتهرت الناشطة السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، مما أثار جدلا بين المتابعين وجعلها محط أنظارهم.
روسيا اليوم
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