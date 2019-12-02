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زار الرئيس التونسي، قيس سعيد، مكان حادث انقلاب حافلة شمال غربي تونس، اليوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

بعد الحادث الذي خلف مقتل 23 شخصا.. الرئيس التونسي يتفقد مكان انقلاب الحافلة (صور)تونس.. أكثر من 20 قتيلا بانقلاب حافلة شمال غربي البلاد

وذكر موقع "موزاييك إف إم" أن سعيد وصل رفقة رئيس حكومته، يوسف الشاهد، إلى منطقة عمدون لمعاينة الأضرار.

وكانت وسائل إعلام تونسية أفادت بأن الحافلة انقلبت بعد انزلاقها في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون، وأشارت إلى أن الحافلة كانت تقل 70 شخصا تونسيا، وهم من الطلبة.