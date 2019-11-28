الحشيش وسط التفاح.. مصر تضبط شحنة مخدرات بـ175 مليون جنيه

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، أنها أحبطت تهريب وترويج نحو 3 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 33 ألف قرص من عقار الكبتاغون المخدر، قدرت قيمتها بـ175 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار)، وسط شحنة تفاح.

ووصفت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، العملية بأنها "واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربي المواد المخدرة" في مصر.

وتابع البيان: "أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة في بورسعيد، مشمولها المستندي تفاح".

وأوضحت الوزارة أن الشحنة كانت لصالح إحدى الشركات في دائرة الشرق ببورسعيد، مملوكة لشخص مقيم بمحافظة السويس، لكن اتضح أن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.

وأضاف البيان: "تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية بميناء شرق التفريعة، أسفرت أعمالها عن ضبط أكثر من 13 ألف لفة من مخدر الحشيش وزنها 2.9 طن".

ونجحت الوزارة في تحديد عناصر التشكيل العصابي القائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة، و"قد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، 2 منهم مقيمان بدولتهم العربية، وآخران مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور في محافظة القليوبية".

وحسب الداخلية، "يقوم المتهمان المقيمان خارج البلاد بإعداد وتجهيز المواد المخدرة وإخفائها داخل شحنات مشروعة وشحنها داخل الحاوية لحساب المتهمين المقيمين داخل البلاد، ليقوما بدورهما بإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة باستلام الحاوية تمهيدا لترويجها على عملائهما من كبار تجار المواد المخدرة".

وتم ضبط المتهمين المقيمين داخل مصر لحظة تواجدهما أسفل مسكنهما وبحوزتهما أكثر من 33 ألف قرص كبتاغون، ومبالغ مالية وسيارتان.