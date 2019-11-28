living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإفتاء المصرية تكشف عن حكم اختلاء الرجل والمرأة في المصعد وفي سيارة الأجرة

28
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دار الإفتاء المصرية، الحكم بشأن وجود رجل وامرأة أجنبية عنه، داخل المصعد وهل يعد ذلك خلوة؟
 
وكان سؤال قد ورد إلى صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء في نصه: "ما حكم الحديث بين الفتاة وزميلها في المدرسة حلال أم حرام شرعا؟"، حيث صرح مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى عمرو الورداني، بأن الأمر يعتمد أساسا على مضمون الكلام.
 
وقال إذا كان الحديث يدور في فلك الدراسة والمعروف والأعراف وفي كنف الاحترام، فالإسلام لا يحرم ذلك، مضيفا أن الممنوع ليس أن يتكلم الرجل مع المرأة وإنما في أي موضوع يخوضون وما هو التصرف الذي يتبعون.
 
وقدم عمرو الورداني خلال حديثه، مثالا عن الاختلاء في المصعد وفي التاكسي، حيث أفاد بأن الحكم ليس على مجرد الحديث وإنما عن مضمون الحديث، مضيفا أن وجود المرأة مع الرجل في المصعد أو في سيارة الأجرة ليس خلوة.
 
وبين أن الخلوة تكون عند تواجد ذكر وأنثى في غرفة مغلقة بمفتاح بحيث لا يمكن لأحد دخولها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout