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تونس تؤكد التزامها بالقضية الفلسطينية

28
NOVEMBER
2019
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أكدت وزارة الخارجية التونسية في رسالة تضامن وقوفها الدائم والثابت إلى جانب فلسطين وشعبها، مؤكدة أنها ستواصل التزامها بـ"مناصرة القضية في كافة المحافل الإقليمية الدولية".
 
وذكرت تونس في رسالة التضامن التي نشرتها عبر موقعها الرسمي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "الجميع بمسؤولياتهم من أجل وضع حد لممارسات قوات الاحتلال واعتداءاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى حث (إسرائيل) على احترام الشرعية الدولية ووقف الاستيطان، والكف عن كل محاولاتها المريبة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس".
 
 
بالتوازي، أعربت تونس في بيانها عن "قلقها العميق إزاء استهتار قوات الاحتلال بالمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، ومحاولات خنق الاقتصاد الفلسطيني ومحاصرته، وتهديدها المتواصل للأمن والسلم الدوليين. وأكدت أنها ستظل دائما على العهد لمواصلة التزامها المبدئي بمناصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية الدولية، ومساندة كلّ الجهود الرامية إلى إرساء سلام عادل يعيد الحقوق كاملة دون نقصان إلى أصحابها".
 
وفي هذا الإطار، جددت تونس "دعوتها للجهات المانحة من أجل مواصلة معاضدتها الاقتصادية والمالية لجهود السلطة الفلسطينية، فضلا عن ضرورة التسريع برفع مستوى الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتلافي العجز المالي الحاد في موازنتها".
روسيا اليوم
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