تفاصيل حبس شاب مصري رفع علم فلسطين

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قال المحامي المصري عمرو عبد السلام، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الشاب عز منير خضر، الذي رفع علم فلسطين في استاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا.

وأكد عمرو عبد السلام أن أسرة الشاب فوضته للدفاع عن نجلها بعد قرار حبسه 15 يوما، مشيرا إلى أنه سيتوجه غدا إلى نيابة أمن الدولة لمعرفة الاتهامات المسندة للمتهم والاطلاع على التحقيقات تمهيدا لحضور جلسة التجديد القادمة معه.

وأشار عبد السلام، إلى أن الأسرة اتصلت به هاتفيا وأخبرته أنه تم عرض ابنهم على نيابة أمن الدولة أمس، وصدر قرار بالحبس على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وأن الشاب ما زال طالبا بكلية الآداب جامعة عين شمس بقسم اللغة العبرية.

وتسبب القبض على الشاب المصري الذي قام برفع علم فلسطين على خلفية الأحداث هناك، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور صور ومقاطع فيديو للحظة القبض عليه.