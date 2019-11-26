المغرب.. العثور على جثة طفل مقطعة بمكب للنفايات

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أثارت واقعة العثور على أطراف جثة تعود إلى طفل قاصر عمره 7 سنوات، مساء أمس الاثنين، بالمطرح العمومي بحي المنار 3 بالعرائش، حالة استنفار أمني بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن أطراف الطفل وجدت موزعة داخل أكياس بلاستيكية، مضيفة أن الشرطة العلمية أجرت مسحا دقيقا للمنطقة بحثا عن بقية الأطراف.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن باشرت تحقيقا واسعا لفك خيوط الجريمة وتحديد هوية الجاني.

من جهتها قالت صفحة "العرائش مدينتي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه قد تم العثور على رأس الطفل ويديه بثلاجة في منزل والده بحي الناباص.

وأفادت الصفحة نفسها بأن الجثة تعود للطفل محمد علي خريشف البالغ من العمر 7 سنوات.