القضاء البريطاني يدين شركة فرنسية بالفساد في تونس ويغرمها بنحو 20 مليون دولار

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قالت "بلومبرغ"، إن القضاء البريطاني قرر اليوم الاثنين، تغريم شركة ألستوم الفرنسية بمبلغ قدره 19.3 مليون دولار، ما يعادل 55 مليارا من المليمات التونسية.

واعتبر القضاء البريطاني، أن الشركة المعنية فازت بصفقة توفير عربات مترو لفائدة شركة ''نقل تونس'' في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بعد أن دفعت رشاوى بقيمة 2.5 مليون يورو (قرابة 5 مليارات مليم باعتماد سعر الصرف في تلك الفترة)، وجاءت هذه الرشاوى تحت غطاء مكتب دراسات للتمويه.

وصدر حكم القضاء البريطاني، بعد 10 سنوات من البحث ودراسة ملايين الوثائق (ناهزت 7 مليون وثيقة) أحيط بعضها بالسرية في مرحلة ما من التحقيق.