المدعي العام في مصر يحيل شكوى حول تدهور حالة عائشة الشاطر الصحية للتحقيق

A + A -

أفادت مصادر قضائية مطلعة بإحالة النائب العام المصري شكوى قدمها محامي عائشة الشاطر حول تدهور حالتها الصحية، للتحقيق في تلك المزاعم وتكليف أحد الأطباء لمعاينة حالتها.

وعائشة الشاطر المحبوسة احتياطيا في القضية رقم 1552 لعام 2018 حصر أمن دول عليا، هي الابنة الكبرى للقيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر، والمحكوم عليه في عدة قضايا بدعوى المساس بأمن الدولة، خيرت الشاطر.

وألقي القبض على عائشة وزوجها على خلفية اتهامات وجهت لهما بتمويل جماعات إرهابية.

ونقلت السلطات الأمنية المصرية سابقا عائشة الشاطر إلى مستشفى المنيا الجامعي، وبعد تحسن حالتها الصحية تم نقلها لمستشفى السجن بناء على تقارير طبية أفادت بتحسن حالتها.