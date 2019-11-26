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مصر.. ضوابط جديدة لأزياء المعلمين وأخرى لمكياج المعلمات

26
NOVEMBER
2019
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نفى نائب وزير التعليم المصري محمد عمر أن تكون الوزارة بصدد فرض زي موحد على المعلمين والمعلمات في المدارس.
 
وأوضح في مداخلة عبر قناة تلفزيونية محلية، أن الحديث يدور حول مساع لوضع ضوابط جديدة تنظم مظهر المعلمين والمعلمات، وذلك بإعداد تعميم يضع مواصفات للأزياء بما في ذلك الألوان وتناسقها.
 
وشدد على أن الأمر سيكون مثل المعمول به في جميع المؤسسات الأخرى، لافتا أيضا إلى أن كل محافظة سيكون لها مواصفاتها الخاصة بهذا الشأن.
 
وتطرق إلى مكياج المعلمات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيرد في التعميمات الجديدة التي ستصدر في الفترة المقبلة، وأن الأساس سيعتمد على مبدأ المقبول والمنفر.
 
وأضاف: "من غير المقبول وضع المكياج بشكل مبالغ فيه، وهناك أعمار معينة مثل المرحلة الثانوية تتطلب تنظيم الأمور، سواء بالاحتشام، ورفض الملابس القصيرة، وتجربة المدارس اليابانية نجحت فيها التجربة".
 
ولفت إلى أن المعلمين والمعلمات قدوة للتلاميذ، وأن مثل هذا الإجراء ستكون له إيجابيات تربوية، مؤكدا أن الحرية الشخصة للمدرسين والمدرسات، تكون بعد الخروج من العمل.
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