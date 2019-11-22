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السعودية.. القتل تعزيرا لمواطن يمني قتل الطفلة "مي" بالتعذيب والحرق

22
NOVEMBER
2019
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أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق أحد الجناة بالمدينة المنورة.
 
وقالت وزارة الداخلية إن "رشاد أحمد قايد النمر، يمني الجنسية، أقدم على قتل الطفلة مي بنت خالد بن محمد النمر، سعودية الجنسية، وذلك بتعذيبها بالضرب ضربا مبرحا وحرق أجزاء من جسمها بأداة ساخنة ما أدى إلى وفاتها".
 
وأضافت في بيان أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته".
 
وتابعت بالقول إنه و"بإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة جريمته وعظمها، من حيث عجز الطفلة عن دفع الاعتداء أو الاستنجاد بأحد لصغر سنها، فقد تم الحكم على الجاني بالقتل تعزيرا".
 
وأكدت أن "الحكم أيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".
 
وأفادت بأنه تم تنفيذ الحكم، اليوم الأربعاء، بسجن منطقة المدينة المنورة.
عكاظ
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