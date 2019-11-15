living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النيابة العامة في السعودية تنتصر لمطلقة ظلمها أهلها!

15
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعادت النيابة العامة في السعودية الحق إلى سيدة يمنية مطلقة كان والدها أبلغ السلطات عن هروبها، وحرمت من نفقتها الشهرية وانتزع طليقها أولادها منها بالقوة.
 
وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن المرأة اليمنية المطلقة المقيمة هي وعائلتها في السعودية والتي تبلغ من العمر 28 عاما، انتزع زوجها السابق منها أولادها عنوة، على الرغم من صدور حكم قضائي لصالحها في الحضانة.
 
وأفيد في هذا الشأن بأن "المطلقة خرجت وأبناؤها من منزل والدها، بسبب التعنيف والإيذاء، فما كان من الأب إلا أن قدم بلاغ (هروب) إلى الجهات السعودية المختصة، ما تسبب في إيقاف خدماتها".
 
وعقب ذلك، رفعت السيدة اليمنية "شكوى للنائب العام ليتم التحقيق في القضية، والتأكد من صحة ما ذكرته المطلقة".
 
وأبلغت النيابة العامة بناء على ذلك "الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات عنها فورا؛ نظرا لعدم ارتكابها أي فعل محظور أو جنائي، والعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة، واستكمال إجراءات الدعوى".
 
يذكر أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تتمتع وفق المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية بحق تحريك الدعوى الجزائية العامة عند وجود مصلحة عامة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout