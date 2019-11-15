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الإمارات.. الشرطة تستجيب لنداء استغاثة وتنقذ امرأة من "براثن زوجها"

15
NOVEMBER
2019
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تمكنت قوات الأمن في الشارقة بالإمارات من إلقاء القبض على رجل هندي بعد مناشدة زوجته في مقطع فيديو إنقاذها من تعنيفه المستمر لها.
 
وأوضحت الشرطة في تغريدة لها عبر حسابها في موقع "تويتر"، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن واقعة التعنيف.
 
وطالبت الشرطة من المغردين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول مثل هذه الحالات لما تحمله من تداعيات سلبية وإثارة للقلق في المجتمع.
 
واستغاثت ياسمينة سلطانة (33 عاما)، وهي والدة لطفلين أحدهما في الخامسة من عمره والآخر عمره عام ونصف، في الفيديو الذي نشرته، لإنقاذها من تعنيف زوجها، وظهرت وعينها منتفخة وتنزف دما، مؤكدة أنها ضحية اعتداء مستمر.
 
وقالت في حساب يحمل اسمها إنها "بحاجة لمساعدة عاجلة، وهي مقيمة في الشارقة بدولة الإمارات، واسم زوجها هو محمد قيصر علا، وتعرضت للاعتداء العنيف".
 
ولاحقا، ناشدت ياسمينة في تغريدات أخرى إعادتها إلى أهلها في بنغالور الهندية، مؤكدة رغبتها في مغادرة الإمارات.
روسيا اليوم
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