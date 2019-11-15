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إسرائيل تقصف مجددا مواقع في قطاع غزة الليلة الماضية

15
NOVEMBER
2019
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استأنف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة غاراته على قطاع غزة، بالرغم من التوصل إلى وقف إطلاق النار، واستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في رفح وخان يونس بجنوب القطاع.
 
وأفاد مراسلنا بأن القصف ألحق أضرارا في منازل سكنية بالحي السعودي غربي محافظة رفح بسبب شدة القصف، كما استهدف طيران الاستطلاع والطيران الحربي موقع حطين في خان يونس بستة صواريخ، وموقع مهاجر في رفح بأربعة صواريخ، وكلاهما يتبعان لسرايا القدس، وموقع أبو عطايا التابع لألوية الناصر صلاح الدين بصاروخين.
 
من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات حربية وطائرات أخرى أغارت، فجر الجمعة، على سلسة أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بذريعة الرد على صواريخ أطلقت من القطاع، في خرق لوقف إطلاق النار.
 
واستهدف الجيش الإسرائيلي، بحسب بيانه، مجمعا عسكريا تم استخدامه كموقع لإنتاج مواد لتصنيع القذائف الصاروخية، كما تم استهداف مقر قيادة لواء خان يونس للجهاد الإسلامي وفي داخله عدد من المكاتب التابعة لقادة في الحركة.
 
يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، بدأ فجر أمس الخميس برعاية مصرية، بعد تصعيد مسلح بين الطرفين اندلع عقب تنفيذ إسرائيل، الثلاثاء الماضي، غارات على قطاع غزة اغتيل خلالها القيادي في "سرايا القدس" التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، فضلا عن سقوط 34 قتيلا و111 جريحا.
روسيا اليوم
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