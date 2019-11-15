أمير الكويت يقبل استقالة حكومة بلاده

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قبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الخميس، استقالة حكومة بلاده المقدمة في وقت سابق من اليوم.

أمير الكويت يقبل استقالة حكومة بلادهاستقالة الحكومة الكويتية

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن "حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تفضل اليوم الخميس بقبول استقالة الحكومة".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أكد أنه لا نية لدى أمير الكويت لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، تقدمت باستقالتها الثلاثاء، عقب جلسة استجواب طويلة في مجلس الأمة، تبادلت فيها مع النواب الاتهامات بالمسؤولية عن قضايا تأخير في إنجاز المشاريع، والحفاظ على المال العام، وتقصير في العمل.

وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بإصلاحات سياسية، وسط انتقادات حادة للسياسية الحكومية.