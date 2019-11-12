حزب الله : هذا ما لاقاه بعد جهاد طويل القائد الشهيد بهاء ابوالعطا

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اصدر حزب الله البيان التالي:

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بسم الله الرحمن الرحيم‏

( قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا )

هذا ما ينتظره المجاهدون المقاومون وعائلاتهم الشريفة إما النصر وإما الشهادة، وهذا ما لاقاه بعد جهاد طويل القائد الشهيد بهاء ابوالعطا وزوجته الكريمة ونجل القائد المجاهد أكرم العجوري ومرافقه.



لاخواننا الأعزاء في حركة الجهاد الإسلامي الذين تفخر الأمة بمقاومتهم وتضحياتهم ولعائلات الشهداء نقدم عزاءنا بفقد الأحبة، ونبارك لنيلهم وسام الشهادة الرفيع، وندين العدوان الصهيوني الغادر والآثم على غزة ودمشق، ونؤمن بصمود شعبنا الفلسطيني الصابر وبقدرة حركات المقاومة الفلسطينية على الرد القوي وتنفيذ القصاص العادل بحق المعتدين المجرمين.



هي مسيرة المقاومة والجهاد المضمخة بالدماء الزكية والتي ستصنع التحرير والنصر النهائي بإذن الله الواحد القهار .



حزب الله