نتنياهو: نحن أقوياء لدرجة قدرتنا على منع الاستيلاء على الأردن ومصر

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أهمية معاهدتي السلام التي وقعتهما إسرائيل مع كل من الأردن ومصر، مشيرا إلى أن الاستقرار في هاتين الدولتين يعتبر "مصلحة واضحة".

وقال نتنياهو خلال مؤتمر عقد اليوم في الكنيست لإحياء الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة السلام مع الأردن: "لدينا مصلحة واضحة بوجود معاهدة السلام. الأردن دولة تقع على امتداد أطول حدودنا وعلى أقرب مسافة من البحر الأبيض المتوسط. أهمية الاستقرار في الأردن وأهمية الاستقرار في مصر واستقرار اتفاقيتي السلام معهما أو عدم استيلاء جهات إسلامية متطرفة، كل هذا هو مصلحة واضحة بالنسبة لنا وبالنسبة للنظامين المصري والأردني".

وأضاف: "لا جدوى من الاعتداء علينا لأننا أقوياء. هذا هو الأساس. ومن الجهة الأخرى نحن أقوياء لدرجة أننا قادرون على منع الاستيلاء عليهما. أقول للأسف إن في مقدمة الأمر هذا هو الشرط الأساسي. هذه هي طبيعة العلاقات بيننا التي تنبع من اعتبارات تصب في مصلحة الطرفين بما يخص الاستقرار والأمن. نحن نعيش على أراض مجاورة ولدينا القوة التي تمكننا من منع الاستيلاء من قبل جهات مختلفة. لن أدخل بالتفاصيل كيف نساعد في إحباط الاستيلاء على أراضيهم".

وأكد نتنياهو أنه "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بأن نكون في حالة ضعف شديد وبأن نحول يهودا والسامرة إلى غزة أخرى حيث مساحة هذه الأراضي تشكل 20 ضعف مساحة قطاع غزة. وإن قمنا بذلك نعلم بأننا لن نحصل على السلام ولذلك هذا هو شرط أساسي لعلاقاتنا مع الفلسطينيين وقد تحدثت عنه مع (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن مرات عديدة".

وقال: "يجب أن نحافظ على السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي التي تقع غربي نهر الأردن. وإن لم نقم بذلك فليس مهما ماذا سنفعل بالأمور الأخرى وكل شيء سينهار".