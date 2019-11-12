إسرائيل تطلق صفارات الإنذار قرب تل أبيب

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دوت صفارات الإنذار على مسافة 60 كيلومترا عن قطاع غزة، وفي ريشون لتسيون قرب تل أبيب، كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن إطلاق الصواريخ ومحاولات قبة إسرائيل الحديدية التصدي لها.

ويأتي الاستنفار الإسرائيلي، بعد وقت قصير من نعي سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي قائد المنطقة الشمالية في القطاع بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، وتشديد حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا لرد سرايا القدس على اغتيال أبو العطا.