نتنياهو: نقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل والتطبيع يتقدم

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو" في دبي، مشيرا إلى علاقات تجمعها مع ست دول عربية على الأقل وتقدم التطبيع.

وكتب نتنياهو على حسابه في "تويتر": "إسرائيل ستشارك العام القادم في معرض إكسبو في دبي. نقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل".

وأضاف نتنياهو: "التطبيع يتقدم خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية".

ووفقا لصحيفة "جيروساليم بوست"، فإن المعرض سيقام في أكتوبر 2020، مستقطبا حوالي 190 دولة، ومن المتوقع أن يكون أكبر معرض عالمي يقام في الشرق الأوسط وإفريقيا.