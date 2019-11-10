سوريا.. إصابة مدنيين بريف الحسكة بانفجار لغم تركي.. وطائرة مسيرة تركية تقصف قرية هناك

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أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بإصابة عدد من المدنيين جراء انفجار لغم أرضي زرعه الجيش التركي والفصائل الموالية له، في محيط قرية الأسدية التابعة لمنطقة رأس العين بمحافظة الحسكة.

وفي سياق آخر أوردت (سانا) أن طائرة مسيرة تركية، استهدفت بقذيفة قرية الدردارة بريف منطقة رأس العين، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان. وقال مراسل "سانا"، إن مسلحين من الفصائل السورية الموالية للجيش التركي، "قاموا باقتياد أهالي القرية تحت التهديد السلاح،لانتزاع اعترافات منهم بالقوة".

وذكرت "سانا"، أن مراسل ومصور أخبار "السورية"، أصيبا بشظايا قذيفة دبابة خلال تغطية اشتباكات الجيش السوري مع القوات التركية والفصائل الموالية لها في القرية.

وأشارت الوكالة إلى أن سكان قرية الدويرة في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، تظاهروا أمس السبت، احتجاجا على ممارسات الفصائل المسلحة الموالية للأتراك.