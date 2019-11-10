living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سوريا.. إصابة مدنيين بريف الحسكة بانفجار لغم تركي.. وطائرة مسيرة تركية تقصف قرية هناك

10
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بإصابة عدد من المدنيين جراء انفجار لغم أرضي زرعه الجيش التركي والفصائل الموالية له، في محيط قرية الأسدية التابعة لمنطقة رأس العين بمحافظة الحسكة.

وفي سياق آخر أوردت (سانا) أن طائرة مسيرة تركية، استهدفت بقذيفة قرية الدردارة بريف منطقة رأس العين، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان. وقال مراسل "سانا"، إن مسلحين من الفصائل السورية الموالية للجيش التركي، "قاموا باقتياد أهالي القرية تحت التهديد السلاح،لانتزاع اعترافات منهم بالقوة".

وذكرت "سانا"، أن مراسل ومصور أخبار "السورية"، أصيبا بشظايا قذيفة دبابة خلال تغطية اشتباكات الجيش السوري مع القوات التركية والفصائل الموالية لها في القرية.

وأشارت الوكالة إلى أن سكان قرية الدويرة في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، تظاهروا أمس السبت، احتجاجا على ممارسات الفصائل المسلحة الموالية للأتراك.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout