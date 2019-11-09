قاسم سليماني رعى اتفاقا سياسيا لإنهاء الاحتجاجات في العراق وإبقاء عبد المهدي في منصبه

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اشارت وكالة الصحافة الفرنسية "ا ف ب" الى إن "القوات العراقية بدأت اليومخ بتفريق المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام وذلك بعد اتفاق سياسي رعاه قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني بين احزاب عراقية"، لافتة الى ان "رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بات اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة، بعدما كان في وضع حرج"، مؤكدة ان "الذين كانوا يطالبون برحيله، عادوا عن دعواتهم خصوصا بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد".



واوضحت الوكالة ان "الاتفاق بين الافرقاء المعنيين بمن فيهم سائرون والحكمة جاء بعد لقاء سليماني بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي والذي تمخض عنه أن يبقى عبد المهدي في منصبه".